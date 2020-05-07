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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئ الروس بعيد الفصح

    20 عاما على تسلم بوتين الحكم... أبرز المحطات في مسيرته

    © Sputnik . Alexey Druzhinin
    روسيا
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    تولى فلاديمير بوتين منصب الرئاسة لأول مرة قبل 20 عاما، كان ذلك في 7 مايو من عام 2000، ومنذ ذلك الحين مرت روسيا بمحطات كثيرة خلال هذه الفترة، دعونا نلقي الضوء على بعضها.

    تولي الحكم لأول مرة

    نصب فلاديمير بوتين كرئيس لروسيا في 7 مايو/ أيار 2000، حيث أقيم حفل التنصيب في قصر الكرملين الكبير، وقد تم إحضار علم روسيا ونسخة خاصة من الدستور وبحضور رموز من السلطة. ومن ثم أعلن رئيس المحكمة الدستورية تولي بوتين منصبه، كما سلم رئيس الدولة السابق بوريس يلتسين علامة الرئيس لفلاديمير بوتين.

    مؤتمرات صحفية كبيرة

    الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 20 يونيو/ حزيران 2019
    © Sputnik . Mikhail Klimentiev
    "الخط المباشر" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 20 يونيو/ حزيران 2019

    منذ عام 2001 اعتاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقد مؤتمرات صحفية كبيرة سنوية، من بينها الخط المباشر مع الشعب، حيث يجيب على عدد كبير من أسئلة الصحفيين والمواطنين الروس.

    وكان أطول مؤتمر صحفي له في عام 2008، عندما أجاب على 106 أسئلة في غضون 4 ساعات و40 دقيقة.

    عودة القرم

    روسيا تحتفل بالذكرى الخامسة لانضمام شبه جزيرة القرم
    © Sputnik . Alexey Malgavko
    روسيا تحتفل بالذكرى الخامسة لانضمام شبه جزيرة القرم

    انضت شبه جزيرة القرم إلى روسيا مجدداً، بعد الاستفتاء العام الذي جرى هناك في آذار/مارس عام 2014 ، حيث صوتت نسبة .96.77% في المئة من الناخبين في جمهورية القرم، ونسبة 95.6 من سكان مدينة سيفاستوبول، لصالح الانضمام إلى روسيا. 

    لقاء مع زعيم كوريا الشمالية

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون
    © Sputnik . Vladimir Melnikov
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون

    عقدت القمة الأولى بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في ربيع عام 2019 في مدينة فلاديفوستوك الروسية، واستغرقت المحادثات ثلاث ساعات ونصف الساعة.

    وتم التطرق إلى مواضيع العلاقات الثنائية، وآفاق تطوير التعاون، وكذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

    قاعدة حميميم في سوريا

    الرئيس فلاديمير بوتين في القاعدة حميميم، سوريا 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © Sputnik .
    الرئيس فلاديمير بوتين في القاعدة حميميم، سوريا 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    زار فلاديمير بوتين، في 11 ديسمبر من عام 2017، قاعد حميميم الجوية في سوريا وأعلن وقتها انسحاب عدد كبير من القوات الروسية، وأشار بوتين أنه بفضل القوات الجوية الروسية تم الحفاظ على سوريا كدولة مستقلة ذات سيادة.

    76.69% من الأصوات

    بوتين يشارك في الانتخابات الرئاسية الروسية
    © Sputnik . Segey Guneev
    بوتين يشارك في الانتخابات الرئاسية الروسية

    فاز فلاديمير بوتين، في الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، بنسبة 76.69% من الأصوات، وقد جرت مراسم التنصيب في 7 مايو في قصر الكرملين الكبير.

    وفي خطاب، بعد النطق باليمين الدستورية، حدد فلاديمير بوتين الأولويات الرئيسية للعمل المقبل وأعلن الحاجة إلى تحقيق قفزة نوعية في جميع المجالات.

    المشاركة المستمرة في "الفوج الخالد"

    الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشاركون في مسيرة الفوج الخالد على الساحة الحمراء بموسكو، 9 مايو/ أيار 2018
    © Sputnik . Aleksey Druzhinin
    الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" على الساحة الحمراء بموسكو، 9 مايو/ أيار 2018

    يشارك فلاديمير بوتين باستمرار في مسيرة "الفوج الخالد" في يوم النصر، حيث يحمل الناس في هذه المسيرة صوراً لأقاربهم الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى.

    ووفقا لبوتين، فإن مسيرة "الفوج الخالد" هي علامة على أن الروس يكرمون ذكرى الذين قتلوا في الحرب.

    الغوص إلى السفينة القديمة

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يغوص على متن غواصة الأعماق إلى السفينة القديمة الغارقة بالقرب من سيفاستوبول
    © Sputnik . Aleksey Nikolskyi
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يغوص على متن غواصة الأعماق إلى السفينة القديمة الغارقة بالقرب من سيفاستوبول

    غاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 26 يونيو من عام 2019، على متن غواصة الأعماق إلى السفينة القديمة الغارقة بالقرب من سيفاستوبول، حيث استمرت الرحلة حوالي نصف ساعة.

    إهداء الرئيس الأمريكي كرة قدم

    لقاء بوتين وترامب
    © Sputnik . Alexey Nikolsky
    لقاء بوتين وترامب

    أهدى الرئيس الروسي نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في 16 يوليو/ تموز 2018، كرة قدم تحمل شعار كأس العالم لكرة القدم.

    وكانت وكالة "بلومبرغ" أعلنت في ذلك الوقت، أن الكرة مجهزة بشريحة اتصالات، اتضح فيما بعد أن جميع الكرات تحمل هذه الشريحة ولا تنقل أية معلومات.

    الرسالة السنوية إلى الجمعية الفيدرالية

    الرسالة السنوية للرئيس فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفيدرالية، 20 فبراير/ شباط 2019
    © Sputnik . Alexei Philippov
    الرسالة السنوية للرئيس فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفيدرالية، 20 فبراير/ شباط 2019

    وجه الرئيس الروسي 15 رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، حيث يوضح من خلالها تقييمه للأوضاع في اليلاد ومهام الدولة المستقبلية.

    وجرت العادة عدم الإعلان عن محتوى خطاب الرئيس، ومن المعروف فقط أن بوتين يقوم بتحضيره شخصيا.

    أول غواصة نووية مسيرة

    غواصة روبوتية بوسيدون
    © Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
    غواصة روبوتية "بوسيدون"

    أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إنزال أول غواصة نووية مسيرة "بوسيدون" في ربيع عام 2019.

    العزف على البيانو في حفل خيري

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مهرجان في مدينة سانت بطرسبرغ
    © Sputnik . Alexei Nikolskiy
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مهرجان في مدينة سانت بطرسبرغ

    عزف فلاديمير بوتين، في ديسمبر 2010، في حفل خيري في مدينة سان بطرسبورغ، أغنية "أين يبدأ الوطن" على البيانو وغنى بالإنجليزية مع موسيقيي الجاز.

    تناول الآيس كريم مع الرئيس التركي

    دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في 2019، لتناول الآيس كريم الروسي، الذي كان محبوبًا بالفعل من قبل العديد من السياسيين في العالم.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشتريان آيس كريم في معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
    © Sputnik . Aleksey Nikolskyi
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشتريان "آيس كريم" في معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
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