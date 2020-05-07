20 عاما على تسلم بوتين الحكم... أبرز المحطات في مسيرته

تولى فلاديمير بوتين منصب الرئاسة لأول مرة قبل 20 عاما، كان ذلك في 7 مايو من عام 2000، ومنذ ذلك الحين مرت روسيا بمحطات كثيرة خلال هذه الفترة، دعونا نلقي الضوء على بعضها.

تولي الحكم لأول مرة

نصب فلاديمير بوتين كرئيس لروسيا في 7 مايو/ أيار 2000، حيث أقيم حفل التنصيب في قصر الكرملين الكبير، وقد تم إحضار علم روسيا ونسخة خاصة من الدستور وبحضور رموز من السلطة. ومن ثم أعلن رئيس المحكمة الدستورية تولي بوتين منصبه، كما سلم رئيس الدولة السابق بوريس يلتسين علامة الرئيس لفلاديمير بوتين.

مؤتمرات صحفية كبيرة

© Sputnik . Mikhail Klimentiev "الخط المباشر" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 20 يونيو/ حزيران 2019

منذ عام 2001 اعتاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقد مؤتمرات صحفية كبيرة سنوية، من بينها الخط المباشر مع الشعب، حيث يجيب على عدد كبير من أسئلة الصحفيين والمواطنين الروس.

وكان أطول مؤتمر صحفي له في عام 2008، عندما أجاب على 106 أسئلة في غضون 4 ساعات و40 دقيقة.

عودة القرم

© Sputnik . Alexey Malgavko روسيا تحتفل بالذكرى الخامسة لانضمام شبه جزيرة القرم

انضت شبه جزيرة القرم إلى روسيا مجدداً، بعد الاستفتاء العام الذي جرى هناك في آذار/مارس عام 2014 ، حيث صوتت نسبة .96.77% في المئة من الناخبين في جمهورية القرم، ونسبة 95.6 من سكان مدينة سيفاستوبول، لصالح الانضمام إلى روسيا.

لقاء مع زعيم كوريا الشمالية

© Sputnik . Vladimir Melnikov الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون

عقدت القمة الأولى بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في ربيع عام 2019 في مدينة فلاديفوستوك الروسية، واستغرقت المحادثات ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وتم التطرق إلى مواضيع العلاقات الثنائية، وآفاق تطوير التعاون، وكذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

قاعدة حميميم في سوريا

© Sputnik . الرئيس فلاديمير بوتين في القاعدة حميميم، سوريا 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017

زار فلاديمير بوتين، في 11 ديسمبر من عام 2017، قاعد حميميم الجوية في سوريا وأعلن وقتها انسحاب عدد كبير من القوات الروسية، وأشار بوتين أنه بفضل القوات الجوية الروسية تم الحفاظ على سوريا كدولة مستقلة ذات سيادة.

76.69% من الأصوات

© Sputnik . Segey Guneev بوتين يشارك في الانتخابات الرئاسية الروسية

فاز فلاديمير بوتين، في الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، بنسبة 76.69% من الأصوات، وقد جرت مراسم التنصيب في 7 مايو في قصر الكرملين الكبير.

وفي خطاب، بعد النطق باليمين الدستورية، حدد فلاديمير بوتين الأولويات الرئيسية للعمل المقبل وأعلن الحاجة إلى تحقيق قفزة نوعية في جميع المجالات.

المشاركة المستمرة في "الفوج الخالد"

© Sputnik . Aleksey Druzhinin الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" على الساحة الحمراء بموسكو، 9 مايو/ أيار 2018

يشارك فلاديمير بوتين باستمرار في مسيرة "الفوج الخالد" في يوم النصر، حيث يحمل الناس في هذه المسيرة صوراً لأقاربهم الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى.

ووفقا لبوتين، فإن مسيرة "الفوج الخالد" هي علامة على أن الروس يكرمون ذكرى الذين قتلوا في الحرب.

الغوص إلى السفينة القديمة

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يغوص على متن غواصة الأعماق إلى السفينة القديمة الغارقة بالقرب من سيفاستوبول

غاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 26 يونيو من عام 2019، على متن غواصة الأعماق إلى السفينة القديمة الغارقة بالقرب من سيفاستوبول، حيث استمرت الرحلة حوالي نصف ساعة.

إهداء الرئيس الأمريكي كرة قدم

© Sputnik . Alexey Nikolsky لقاء بوتين وترامب

أهدى الرئيس الروسي نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في 16 يوليو/ تموز 2018، كرة قدم تحمل شعار كأس العالم لكرة القدم.

وكانت وكالة "بلومبرغ" أعلنت في ذلك الوقت، أن الكرة مجهزة بشريحة اتصالات، اتضح فيما بعد أن جميع الكرات تحمل هذه الشريحة ولا تنقل أية معلومات.

الرسالة السنوية إلى الجمعية الفيدرالية

© Sputnik . Alexei Philippov الرسالة السنوية للرئيس فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفيدرالية، 20 فبراير/ شباط 2019

وجه الرئيس الروسي 15 رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، حيث يوضح من خلالها تقييمه للأوضاع في اليلاد ومهام الدولة المستقبلية.

وجرت العادة عدم الإعلان عن محتوى خطاب الرئيس، ومن المعروف فقط أن بوتين يقوم بتحضيره شخصيا.

أول غواصة نووية مسيرة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إنزال أول غواصة نووية مسيرة "بوسيدون" في ربيع عام 2019.

العزف على البيانو في حفل خيري

© Sputnik . Alexei Nikolskiy الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مهرجان في مدينة سانت بطرسبرغ

عزف فلاديمير بوتين، في ديسمبر 2010، في حفل خيري في مدينة سان بطرسبورغ، أغنية "أين يبدأ الوطن" على البيانو وغنى بالإنجليزية مع موسيقيي الجاز.

تناول الآيس كريم مع الرئيس التركي

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في 2019، لتناول الآيس كريم الروسي، الذي كان محبوبًا بالفعل من قبل العديد من السياسيين في العالم.