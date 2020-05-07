مسؤول روسي: الصين قد تشتري المزيد من مقاتلات "سو 35" الروسية

كشف مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني الروسي، دميتري شوغاييف، اليوم الخميس، عن احتمال قيام الصين بشراء المزيد من مقاتلات "سو-35" الروسية.

وجاءت تصريحات شوغاييف لمجلة الدفاع الوطني: "مع الصين لدينا برنامج واسع لتطوير محركات الطائرات، بالإضافة إلى ذلك نحن لا نستبعد إمكانية قيام بكين بشراء المزيد من مقاتلات "سو -35" الروسية".

وأضاف شوغاييف قائلا: "أما المفاوضات مع تركيا بشأن صفقة مقاتلات "سو 35" ما زالت جارية لكن ليس هناك أية نتيجة حتى الآن".

وفي مقارنة بين تركيا والصين بالمفاوضات قال شوغاييف: "الصينيون أكثر وضوحا، أما الأتراك فهم يحبون المد والجذر ولا يعطون أي جواب بشكل مباشر، يجب على تركيا، الظاهر، اتخاذ قرار سياسي: هل يريدون شراء مقاتلات "سو -35" الروسية أم لا".