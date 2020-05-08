نتنياهو يهاتف بوتين ويهنئ الشعب الروسي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة 8 مايو/أيار، إنه تحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا وهنأ الشعب الروسي بمناسبة حلول ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية.

ونشر نتنياهو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "تحدثت هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهنأته كما هنأت الشعب الروسي بمناسبة حلول ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية الذي سيصادف غدا، التاسع من شهر أيار".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا: "بحثنا أنا والرئيس بوتين كذلك، التطورات الإقليمية الأخيرة والأوضاع في سوريا".

تحدثت هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهنأته كما هنأت الشعب الروسي بمناسبة حلول ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية الذي سيصادف غدا، التاسع شهر أيار.



هذا وبحثنا التطورات الإقليمية الأخيرة والأوضاع في سوريا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 8, 2020

​واستمر نتنياهو، قائلا: "كما تبادلنا كذلك الآراء حول مواجهة جائحة كورونا، وأطلعنا بعضنا بعضا على الإجراءات التي يتم اتخاذها في بلدينا من أجل الحد من تفشيها".

وكان الرئيس بوتين قد قال في مقابلة مع قناة "روسيا-1" إن هناك محاولات من بعضهم لإعادة كتابة التاريخ وتحميل الاتحاد السوفييتي وألمانيا مسؤولية اندلاع الحرب العالمية الثانية، هو محاولة يائسة لإجبار روسيا على تبرير ذلك وتحميلها المسؤولية.

وشدد بوتين على أن الروس يجب أن يكونوا ممتنين إلى الأبد لأبطال الحرب الوطنية العظمى، قائلا: "الأجداد وآباؤنا وأمهاتنا نحن ممتنون لهم لحصولنا على هذا النصر التاريخي".