بوتين سيتم تنفيذ جميع خطط تطوير الجيش والبحرية الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن جميع خطط تطوير الجيش والبحرية الروسية ستنفذ، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك، وأنهم سوف يتلقون أحدث المعدات.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في حديث أمام حرس المشاة والخيالة في فوج الرئاسة: "الجيش والبحرية الروسية مخلصان لهذه التقاليد العسكرية. لقد أثبت ذلك اليوم المدافعون عن الوطن في معارك الإرهاب الدولي، وقاموا بخوض أصعب المهام لضمان أمن بلادنا. نحن نتذكر دروس الحرب".

وتابع بوتين، قائلا: "وأود أن أؤكد مرة أخرى: "سيتم تنفيذ جميع خطط تطوير الجيش والبحرية الروسية، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك. تتلقى قواتنا المسلحة وستحصل على أحدث المعدات".

وأضاف قائلا:"ونحن نعلم الشيء الرئيسي: بأن هذا السلاح في هو في أيد موثوقة لقد عهد إلى الأشخاص الذي يلهمهم ويقودهم إلى الأمام الحب للوطن وللشعب والإخلاص لذاكرتنا التاريخية والتراث العظيم لجنود النصر".

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لعيد النصر من أمام ضريح الجندي المجهول قرب الساحة الحمراء بموسكو هنأ فيها المحاربين القدماء والشعب والجيش الروسي.

وقال بوتين عقب وضع أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر: "من كل قلبي أهنئكم بمناسبة يوم النصر. هذا هو أهم وأغلى عيد، بالنسبة لنا جميعًا، نحتفل بها دائما بشكل رسمي وشعبي.