اللبنانيون يجوبون شوارع بيروت احتفالا بعيد النصر على النازية... فيديو

قامت مجموعة من الشبان اللبنانيين بإحياء ذكرى عيد النصر الذي تحتفل به روسيا ودول الاتحاد السوفييتي سابقا في انتصارهم على النازية.

ونشر المركز الثقافي الروسي عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو لراكبي درجات نارية يجوبون شوارع بيروت حاملين أعلام الجيش الأحمر السوفييتي والأعلام الروسية.

ويسمع في الفيديو الأغاني الروسية التي تتحدث كلماتها عن هذا النصر العظيم والذي تصادف ذكراه الـ 75 اليوم.

وتحتفل روسيا يوم 9 أيار/مايو، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروضا عسكرية، وأهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.