ميشوستين  يهنئ المحاربين القدامى بالذكرى 75 للنصر

ونصت برقية التهنئة التي نشرت على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء:"أعزائي المحاربين! من كل قلبي، أهنئكم على أهم عيد في بلادنا - الذكرى 75 للنصر العظيم على الفاشية".

كما تمنى ميشوستين للمحاربين القدامى وعائلاتهم الصحة الجيدة والازدهار والسلام مشيرا إلى أن الحرب العالمية الثانية مست كل أسرة روسية.

وقال:"تم منح النصر لبلدنا بثمن باهظ. مؤكدا أن ذكرى بطولة وشجاعة المحاربين الذين قضوا على الفاشية يتم الحفاظ عليها من قبل جميع الأجيال، وتنتقل إلى الأبناء والأحفاد.

وتحتفل روسيا يوم 9 أيار/مايو، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروضا عسكرية، وأهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.