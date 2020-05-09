لأول مرة... اختبار غواصة روسية مسيرة في أعمق نقطة على الأرض

أخبرت مؤسسة الأبحاث المتقدمة الروسية وكالة "سبوتنيك" أن غواصة الأعماق الروسية المسيرة نزلت للمرة الأولى إلى أسفل خندق ماريانا.

يشار إلى أن الغواصة "فيتياز" وصلت إلى هدفها الساعة 22:34 بتوقيت موسكو يوم 8 مايو أيار. وسجلت أجهزة الاستشعار عمق 10028 متر.

وأضافت أن "مدة المهمة، باستثناء الغوص والخروج إلى السطح، كانت أكثر من ثلاث ساعات".

تم وضع راية مخصصة للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في أسفل خندق ماريانا.

قامت الغواصة برسم الخرائط، والتقاط الصور والفيديو لقاع البحر، ودرس العلماء معلمات البيئة البحرية.

يحتوي مجمع"فيتياز" على جهاز مستقل غير مأهول ومحطة في قاع أعماق البحار ومعدات غرفة التحكم. توفر المعدات البحرية للمجمع تبادل المعلومات مع السفينة الحاملة والمحطة السفلية في الوقت الفعلي عبر قناة السونار.

وقالت المؤسسة: "على عكس الأجهزة التي عملت سابقًا في هذا المجال كايكو الياباني ونيريوس الأمريكي، يعمل جهاز "فيتياز" بشكل مستقل تمامًا. بفضل استخدام عناصر الذكاء الاصطناعي في نظام التحكم في الجهاز، يمكنه بشكل مستقل تجنب العوائق على طول المسار، وإيجاد مخرج من مساحة محدودة وحل المشاكل الفكرية الأخرى ".

وخندق مريانا هو أعمق نقطة على سطح الأرض يقع في غرب المحيط الهادي شرق جزر ماريانا الشمالية.