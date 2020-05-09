"لن نمر دون رد": الجمهور الروسي يرد على منشور البيت الأبيض بشأن عيد النصر

استنكر مغني الراب الروسي تيمور يونوسوف "تيماتي" تصريحات البيت الأبيض، التي تجاهلت دور الاتحاد السوفياتي في الانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمي.

وكتب الفنان منشور على صفحته الرسمية على موقع "انستغرام" اليوم السبت،"الجميع تظاهروا بعدم رؤية ذلك، لكننا لن نتركها تمر دون رد"، مضيفا: "اقتراحي بسيط للغاية وهو أن نذهب إلى صفحة البيت الأبيض ونترك أفكارنا في التعليقات".

وأضاف بسخرية "جميل... انتصروا في الحرب العالمية الثانية، وتمنكنوا من فك الحصار عن بطرسبورغ، واجتازوا المعركة بالقرب من ستالينغراد ورفعوا علمهم على الرايخستاغ. أنتم الأحسن يا شباب".

ودعا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير صراحة عن موقفهم من منشور البيت الأبيض.

وترك عشرات الآلاف من الروس تعليقاتهم تحت المنشور على صفحة البيت الأبيض.

ونشر البنتاغون تقريرا عن الحرب العالمية الثانية تحتوي على معلومات خاطئة، رغم أنه من الحقائق الدامغة، أن الانتصار على ألمانيا النازية أحرزه الاتحاد السوفيتي وحلفاؤه (أي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا).

ولكن المعلومات التي نشرها البنتاغون في 6 مايو/ أيار 2020، تقول إن "الانتصار في أوروبا تم إحرازه عندما سلمت القوات المسلحة الألمانية نفسها دون شروط إلى الحلفاء وضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية".