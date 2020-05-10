انفجار خزان صاروخ روسي في الفضاء

أعلن سرب مراقبة المجال الفضائي الأمريكي الثامن عشر على صفحته على تويتر أن خزان من وحدة التسريع "فريغات-سي بي" انفجر في الفضاء في 8 مايو أيار، مما أدى إلى تشكل 65 شظية.

وفقا للجيش الأمريكي، وقع الحادث في 8 مايو بين 7.02 و 8.51 بتوقيت موسكو ، بينما لم يكن الانفجار ناتجًا عن اصطدام الخزان بجسم آخر.

رقم الخزان المنفجر 37756 في الكتالوج العسكري الأمريكي للأجسام الفضائية والتسمية الدولية 2011-037B.

#18SPCS confirmed that the breakup of FREGAT DEB (TANK) (#37756, 2011-037B) occurred on May 8, 2020, between 0402 and 0551 UTC. Tracking 65 associated pieces – no indication caused by collision. #spaceflightsafety #spacedebris — 18 SPCS (@18SPCS) May 9, 2020

وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص space-track.org التابع للقوات الجوية الأمريكية، قبل الانفجا ، كان الجسم في المدار ولا يقل ارتفاعه عن 422 كيلومترًا وحد أقصى 3606 كيلومترًا.

لم يتم تحديد ما إذا كانت الشظايا تهدد السواتل العاملة الأن.

يشارك سرب مراقبة المجال الفضائي الثامن عشر في سلاح الجو الأمريكي في اكتشاف وتتبع وتحديد جميع الأجسام الاصطناعية في مدار أرضي منخفض.