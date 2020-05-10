قراصنة يخطفون بحارا روسيا في سواحل غينيا الاستوائية

قال ممثل السفارة الروسية في الكاميرون لوكالة "سبوتنيك" إن قراصنة خطفوا مواطنا روسيا من سفينة "ريو ميتونج" في خليج غينيا، وأصيب اثنان من أفراد الطاقم بجروح.

وقال المصدر: "على متن السفينة كان يوجد ثلاثة مواطنين روس اختطف واحد وتم نقل اثنين إلى المستشفى"، مشيرا إلى أن الحادث وقع في ميناء مالابو في غينيا الاستوائية.

وجاء في منشورعلى الصفحة الرسمية للسفارة في رسالة على "الفيسبوك": "في ليلة 9 مايو، هاجم قراصنة سفينة ريو ميتونج، التي كانت تقف في ميناء مالابو. ونتيجة لذلك، اختطف القراصنة مواطنا روسيًا، وأصيب مواطنان روسيا تم نقلهما إلى مستشفى لاباز".

وتابع المنشور:"وفي الوقت نفسه، في ميناء لوبا، على بعد 40 كيلومترًا من العاصمة هاجم قراصنة سفينة دجيبلوو واختطفوا مواطنين روسيين"، موضحا أنه لم ترد بعد معلومات عن الخاطفين ومطالبهم وحالة البحار المحتجز.

يشار إلى أن المنطقة البحرية قبالة غينيا الاستوائية تشهد الكثير من عمليات القرصنة ضد السفن الأجنبية، إذ تحتل هذه المنطقة منذ العام 2010 المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الهجمات بعد القرن الأفريقي.