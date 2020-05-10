بيسكوف: بوتين يعقد اجتماعا غدا الاثنين للنظر في تمديد أيام العطل

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا يوم الغد الاثنين للنظر في تمديد أيام العطل في جميع الأقاليم الروسية.

موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف "من المقرر عقد اجتماع للرئيس غدا لبحث ذلك الأمر"، ردا على سؤال عما إذا كان بوتين سيعقد اجتماعا غدا وما إذا كان سينظر في مسألة تمديد أيام العطل.

وكان محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عن السماح باستئناف عمل المؤسسات الصناعية وشركات البناء في موسكو اعتبارا من 12 أيار/ مايو بشكل كامل.

وقال سوبيانين، خلال لقاء مع الرئيس بوتين عبر "الفيديوكونفرانس": "إن استقرار ما يسجل حالياً في موسكو بعدد الوفيات جراء الوباء يسمح بإمكانية العمل لجميع الشركات الصناعية، ولجميع شركات البناء، وليس جزء منها كما هو الآن، اعتبارا من تاريخ 12 أيار/مايو".

هذا وأعلن مركزذ العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 11012 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا، خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي المصابين في البلاد 209 ألاف و688 حالة، و1915 حالة وفاة، وذكر المركز في بيان له، أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 34306 بزيادة 2390 خلال اليوم الماضي.