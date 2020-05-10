مصرع 9 أشخاص في حريق مستشفى بضواحي موسكو

لقي 9 أشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع في المستشفى في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي).

موسكو - سبوتنيك. وأكد مكتب الطوارئ في بيان: "تم بالفعل العثور على 9 جثث في مكان الحريق".

هذا واندلع حريق في مستشفى خاص مساء الأحد في كراسنوغورسك، في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقد فتحت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا بالحادث، ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحادث.