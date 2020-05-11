موسكو تعتزم فرض قيود على النقل البري التركي حال استمرار الإجراءات التركية

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا ستفرض قيودًا على شركات النقل البري التركية بدءا من اليوم 11 أيار/مايو في الساعة 23:00 إذا لم تقم تركيا بإلغاء القيود المفروضة على النقل البري الروسي.

موسكو - سبوتنيك. وكان وزير النقل الروسي، يفغيني ديتريخ، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، بحثا فيه التعاون في مجال النقل الدولي للبضائع عن طريق البر.

وجاء في بيان وزارة النقل الروسية في هذا الصدد: "دار الحديث عن رفع القيود المفروضة على النقل البري الروسي أثناء العبور إلى الأراضي التركية، وقال الجانب التركي إنه يعتزم إلغاء كل القيود في المستقبل القريب، من ناحيته، أشار الجانب الروسي إلى أنه قد يفرض قيودا مماثلة على شركات النقل التركية ابتداء من الساعة 23:00 من مساء اليوم 11 أيار/مايو، في حالة عدم اتخاذ الجانب التركي قرارا برفع القيود عن شركات النقل الروسية".

كما ذكر البيان أن الاتفاق الهاتفي بين وزيري النقل، ينص على رفع جميع القيود المفروضة على شركات النقل البري في البلدين.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش، قد أكد في نيسان/ أبريل الماضي، أن مسألة رفع القيود عن الحبوب من الجانب التركي يحمل طابعا مطلقا بالنسبة لروسيا، ولن يرفع أي حظر روسي من دونه.