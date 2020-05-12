الأمن الفيدرالي يحبط عملية إرهابية في مدينة كيمري الروسية

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن إحباط عمل إرهابي في مدينة كيمري بوسط روسيا، كان يستهدف الهجوم على مبان حكومية ومصادرة عدد من الأسلحة الموجودة فيها.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "تم القبض على مواطن روسي من مواليد عام 2001، متورط في الإعداد لإشعال النيران في مبان حكومية والهجوم على موظفين حكوميين".

وأشار البيان إلى مصادرة مسدس وذخيرة مصنوعة يدويا و3 قنابل مولوتوف وسلاح أبيض، ومذكرات تحتوي على خطط ارتكاب الجرائم.

ويخوض رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا] والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك التنظيمات العاملة على أراضي سوريا والعراق.