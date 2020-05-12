المتحدث باسم الرئاسة الروسية يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" في إجابة عن سؤال في هذا الشأن: "نعم، أصبت بالمرض وأخضع للعلاج".

ووفقا لبيسكوف، فهو موجود في المستشفى في الوقت الراهن لتلقي العلاج.

كما أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في 30 نيسان/أبريل، خضوعه للحجر الصحي المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن رئيس الحكومة، يتعافى من فيروس كورونا، مؤكدا أنه يتواصل معه كل يوم ويشارك في العمل الجاري وإعداد جميع القرارات.