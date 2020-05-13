تطهير طائرة "إيل-76" القادمة من إيطاليا...فيديو

بالإضافة إلى التطهير الأساسي، سيخضع الجنود العائدون إلى روسيا لعدد من الإجراءات الصحية والوبائية الإلزامية.

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو تم تصويره في مطار تشكالوفسكي، لتطهير الطائرة إيل-76 السابعة، التي عادت من إيطاليا في اليوم السابق.

تظهر اللقطات كيف أن الجيش يرتدي بدلات واقية يخرج من الطائرة يخضع لعملية تطهير، عند نزوله على الأرض.

يقوم بالتطهير خبراء مدعوين إلى الموقع باستخدام معدات معدة مسبقًا.

هبطت طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية مع جنود وزارة الدفاع، الذين ساعدوا في مكافحة وباء COVID-19 في إيطاليا، على أراضي مطار ضواحي موسكو في وقت متأخر من مساء 12 مايو/ أيار.

بالإضافة إلى التطهير الأساسي، سيخضع الجنود العائدون إلى البلاد لإجراء قياس الحرارة وعدد من الإجراءات الصحية والوبائية الإلزامية.