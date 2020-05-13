بركان في جزر الكوريل يقذف الرماد بارتفاع 3.5 كيلومتر

بسبب انخفاض كبير في الرؤية في منطقة الثوران، تم الإعلان عن مستوى خطر برتقالي للطيران.

ألقى بركان إبيكو، صباح اليوم، في جزيرة باراموشير، في جزر الكوريل، مقاطعة سخالين، سحابة ضخمة من الرماد في الهواء.

بلغ ارتفاع الانبعاثات نحو 3.5 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر. امتدت 5 كيلومترات إضافية في اتجاه الشمال الشرقي للبركان.

تم الإبلاغ عن هذه المعلومات من قبل مجموعة كامتشاتكا للاستجابة للانفجارات البركانية لمعهد البراكين وعلم الزلازل في فرع الشرق الأقصى من الأكاديمية الروسية للعلوم.

نظرًا للانخفاض الكبير في الرؤية في المناطق المحيطة بسبب الإطلاق، وقد أُعلن عن مستوى خطر برتقالي للطيران في منطقة إيبكو.

في ليلة نفس اليوم، وقع زلزال بقوة 4.7 درجة بالقرب من الجزء الصغير من جزر الكوريل في بحر أوخوتسك. حسب فرع سخالين للمسح الجيوفيزيائي الموحد للأكاديمية الروسية للعلوم. لم يتم الإعلان عن خطر تسونامي بعد الكارثة.