"فيسبوك" تكشف سبب إغلاق حساب قديروف على "إنستغرام"

أوضحت شركة "فيسبوك" الأمريكية أن سبب إغلاق حساب الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، على موقع "إنستغرام" هو إدراجه ضمن لائحة العقوبات الأمريكية.

وقال مصدر في "فيسبوك" لوكالة "سبوتنيك": "إن صفحة رئيس الشيشان قد تم حذفها بسبب العقوبات المفروضة عليه مشيرا إلى أن فيسبوك تتصرف في إطار القانون الأمريكي".

وأضاف: "حذفنا حسابات الشخص الخاضع للعقوبات، تمامًا كما فعلنا مع حسابات مماثلة في وقت سابق".

وأشار إلى أن حساب الرئيس الشيشاني بعنوان "za_kadyrova_95en" ، الذي قام بطل العالم للفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف بتحديده في أحد منشوراته في وقت سابق، غير متاح حاليًا.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2017، تم حظر حسابات قديروف الشخصية على كل من "فيسبوك" و"إنستغرام" بسبب العقوبات التي فرضتها عليه الحكومة الأمريكية.