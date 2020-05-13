الدوما الروسي يقدم مقترحا لتعديل آلية التصويت في الانتخابات

قدمت مجموعة من نواب مجلس الدوما الروسي اقتراحا لتعديل آلية التصويت في الانتخابات والاستفتاءات في روسيا، لتصبح باستخدام البريد أو عن بعد، للتخفيف من التجمعات، والحفاظ على صحة المواطنين.

وقال النائب دميتري فياتكين في تصريح لـ "سبوتنيك": "عند إجراء انتخابات لهيئات حكومية، وهيئات الحكم الذاتي المحلية، قد يكون من الممكن للناخبين والمشاركين في الاستفتاء التصويت عبر البريد، وكذلك عن طريق التصويت الإلكتروني عن بعد، بالطريقة التي تحددها اللجنة الانتخابية المركزية الروسية".

وأكد فياتكين أنه تم تقديم مسودة المشروع كمقترح، موضحا أنه لم يتم البت في الموضوع أو اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن.

وكان مجلس الدوما قد اعتمد قانونا في مطلع نيسان/ أبريل يفرض غرامات مالية على المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين انتهكوا نظام العزل الذاتي، وأيضا على المطاعم، والمقاهي والمؤسسات الأخرى التي لم توقف عملها رغم فرض القيود.