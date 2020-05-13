بوتين: روسيا تفوق العديد من البلدان في مجال الطيران الحربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا من بين الدول القليلة التي لديها كل الفرص لإنتاج مجموعة كاملة من الطائرات المدنية والعسكرية والمروحيات.

وقال بوتين في اجتماع حول دعم صناعة الطيران والنقل الجوي: "روسيا من بين الدول القليلة في العالم القادرة على إنتاج مجموعة كاملة من الطائرات العسكرية والمدنية والطائرات المروحية، وهي ميزة تنافسية حقيقية ضخمة تجسد إمكانات صناعتنا واقتصادنا وعلمنا وتعليمنا".

وأشار رئيس الدولة إلى أن الطائرات المحلية، في العديد من خصائصها، تتنافس على قدم المساواة مع نظيراتها الأجنبية.

كما لفت بوتين الانتباه إلى أن قدرات صناعة الطيران الروسية تسمح بالعمل على نماذج واعدة جديدة. وقال بوتين: "أولا وقبل كل شيء، أعني النماذج المدنية الواعدة متوسطة المدى – إم إس-21، التي تخضع حاليًا لاختبارات الطيران. في رأيي، تم الانتهاء بالفعل من أكثر من 300 رحلة - وهذا في الواقع هو ثلث ما هو مطلوب".