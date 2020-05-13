روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح ضد "كورونا" في يونيو

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر في حزيران/يونيو، أن تبدأ التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا.

موسكو-سبوتنيك.وقال موراشكو، في اجتماع بمجلس الدوما الروسي، رداً على سؤال عن موعد ظهور اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في روسيا: "في يونيو/حزيران، من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية، ووفقا للنتائج ما قبل السريرية، سنحدد عدد اللقاحات التي يجب تجريبها".

وأضاف بأنه يتوقع أن يظهر اللقاح في نهاية يوليو/تموز، أي أقرب إلى العشرة أيام الأخيرة منه. وبحسب الوزير ، هناك الآن مثل هذه التوقعات من الباحثين.

وأشار موراشكو، إلى أن العديد من الأدوية لعلاج فيروس كورونا ستدخل في المستقبل القريب في الممارسة السريرية، وأن التجربة الأولى لاستخدامها تظهر تأثيرا إيجابياً.

وختم وزير الصحة الروسي قائلا: "نرى اليوم نتائج جيدة بشأن الأدوية التي أعتقد أنها ستدخل إلى الممارسة السريرية في الأسابيع القليلة المقبلة. إنها حقا تغير صورة المرض. وبعضها يحل محل الأدوية الأجنبية، كما أن أحد الأدوية له نشاط مضاد للفيروسات، الآن أظهرت التجربة الأولى مع الاستخدام السريري تأثيرا إيجابيا بالفعل".

يذكر بأن روسيا صعدت إلى المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بأكثر من 1.3 مليون مصاب. وتليها روسيا بنحو 232 ألف إصابة، والمركز الثالث لإسبانيا بأكثر من 227 ألف حالة وتليها المملكة البريطانية المتحدة، حيث تم اكتشاف أكثر من 224 ألف حالة.