روسية تتعافى من كورونا في عيد ميلادها الـ100

View this post on Instagram

Первый в России 100-летний пациент полностью выздоровел от COVID-19 13 мая 2020 года в день своего 100-летия Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией. Пелагея Михайловна находилась на плановом лечении в больнице, где ее соседка по палате оказалась с положительным тестом на коронкавирус. В Центр мозга и нейротехнологий ФМБА Россииона поступила с подтвержденным диагнозом COVID-19 и соответствующей симптоматикой. Пациентка проходила консервативную комплексную терапию. Пелагея Михайловна родилась в Москве. В Великую Отечественную войну она потеряла мужа, осталась одна с грудным ребенком. Сегодня Пелагея Михайловна живет вместе с дочкой и зятем. ФМБА России поздравляет Пелагею Михайловну с юбилеем и выздоровлением и желает крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия! #фмбароссии #фмба #коронавирус #covid_19