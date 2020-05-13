روسية تتعافى من كورونا في عيد ميلادها الـ100

ووفقا للتقرير الذي نشر على الموقع الرسمي للوكالة الطبية: "في يوم ميلادها الـ100 تم إخراج بيلاجيا بوياركوفا من مركز الدماغ والأعصاب، الذي أعيد تجهيزه لاستقبال المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا الجديدة".
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Первый в России 100-летний пациент полностью выздоровел от COVID-19 13 мая 2020 года в день своего 100-летия Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией. Пелагея Михайловна находилась на плановом лечении в больнице, где ее соседка по палате оказалась с положительным тестом на коронкавирус. В Центр мозга и нейротехнологий ФМБА Россииона поступила с подтвержденным диагнозом COVID-19 и соответствующей симптоматикой. Пациентка проходила консервативную комплексную терапию. Пелагея Михайловна родилась в Москве. В Великую Отечественную войну она потеряла мужа, осталась одна с грудным ребенком. Сегодня Пелагея Михайловна живет вместе с дочкой и зятем. ФМБА России поздравляет Пелагею Михайловну с юбилеем и выздоровлением и желает крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия! #фмбароссии #фмба #коронавирус #covid_19
كما نص التقرير: "تم إدخال المريضة إلى مركز الدماغ والتكنولوجيا العصبية، وذلك بعد ظهور أعراض الإصابة بمرض كوفيد - 19 وإجراء تحاليل الكشف عن الفيروس، وبعد العلاج المكثف، تمكنت المريضة من الشفاء التام".
وأعلن مقر مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 10028 إصابة جديدة بكورونا في روسيا ليبلغ إجمالي الإصابات 242271.
وأكد المقر أن "53 شخصا توفوا في موسكو، وسبعة أشخاص في ضواحي موسكو وخمسة في سان بطرسبورغ..."
وأوضح المقر أنه تم تسجيل انخفاض في عدد الإصابات خلال الشهر الحالي، اعتبارا من 1 أيار/ مايو وهو 3561 واعتبار من 2 أيار/ مايو ارتفع العدد الى 5358 ولم ينخفض هذا الرقم حتى يومنا هذا.
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