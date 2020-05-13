غروزني: الحسابات المحجوبة على إنستغرام ليست لقديروف

أكد أحمد دوداييف، مساعد رئيس الشيشان رمضان قديروف، لوكالة "سبوتنيك" أن الحسابات التي حظرتها "فيسبوك" و "إنستغرام" بسبب العقوبات الأمريكية ضد الرئيس ليست حسابات رسمية لرئيس الشيشان.

وقال دوداييف اليوم الأربعاء: "يمكن لأي شخص التحقق أنه لم ينم انتهاك قواعد "فيسبوك" في "إنستغرام" في أي من هذه الحسابات المحظورة، وأي من هذه الحسابات ليست حسابات رسمية لرئيس جمهورية الشيشان".

ووفقا له يمكن لإدارة "الفيسبوك" ولا أي شخص آخر اثبات أن الحساب "za_kadyrova_95eng " هو الحساب الرسمي لرئيس جمهورية الشيشان.

وقال: "من بين الحسابات المحظورة كان حساب za_rkadyrov_95 وكان يديره موظف في مكتب التحرير في شركة غروزني التلفزيونية، والذي جمع جمهورا ضخما يدعم رمضان قديروف".

وأشار دوداييف إلى أن :"الحساب "za_kadyrova_95eng " هو الحساب الرسمي للصندوق العام الإقليمي الذي يحمل اسم أحمد حاجي قديروف".

ووفقا له، فإن الحساب مدرج على الموقع الرسمي للصندوق، وقد قام موظفو المنظمة مرارا وتكرارا بطلب توثيقه،، بالإضافة إلى ذلك "استثمر ممثلو الصندوق قوى وموارد كبيرة في الترويج لينال شعبية واسعة والتي حققها وبلغ عدد متابعيه 2.9 مليون شخص.

وأشار دوداييف إلى أن "أحمد حاجي قديروف يشارك في الأنشطة الخيرية ويقدم المساعدة لعشرات الملايين من الناس حول العالم، لافتا إلى أن هذه الخطوة تشير إلى أن إدارة الفيسبوك تعارض الأنشطة الخيرية".