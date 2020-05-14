وزارة الصحة الروسية تقارن فيروس كورونا بالإشعاع

قارن نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف خلال زيارة إلى المستشفى لعلاج مرضى الالتهاب الرئوي و COVID-19 في داغستان بين انتشار عدوى فيروس كورونا والإشعاع، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة الإقليمية.

وقال غريدنيف: "ينتشر المرض بسرعة كبيرة، وعدد الوفيات يتزايد... إنه مثل الإشعاع، لا تشعر به، لكن الناس يمرضون، يموتون. وعلينا جميعا أن نحارب هذا معا! أثناء وجودي في ديربنت، أرى أن نظام علاج مرضى الالتهاب الرئوي و COVID-19 قد تم تشكيله، ولكن هناك عدد من المشكلات غير المنظمة".

وأشار إلى أن الزيادة في الإصابات في داغستان سريعة للغاية. في رأيه، يرجع هذا في المقام الأول إلى حقيقة أن سكان الجمهورية لم يتعاملوا بجدية كافية مع مسألة العزلة الذاتية.

وأضاف: "يجري حالياً توفير الأدوية اللازمة لعلاج المرض في داغستان، بقرار من وزارة الصحة. سنواصل محاولة تقديم أقصى قدر من المساعدة للجمهورية بأكملها. من الصعب الآن التنبؤ بموعد حدوث انخفاض في معدل الإصابات، ومع ذلك، إذا حكمنا على الوضع الحالي، سيتم التغلب على الذروة بنهاية شهر مايو أيار".

وقال إنه سيتم إرسال فريق من أخصائيي الأوبئة إلى مستشفى ديربنت المركزي، الذي سينظم عملية تنظيم العمل في المناطق "النظيفة" و "الحمراء ، وسيأتي خبراء الإنعاش المؤهلين وأخصائيو الأمراض المعدية لتقديم المشورة للأطباء العاملين في المستشفى.