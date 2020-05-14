وزارة الطوارئ الروسية تحصل على أول مروحية "أنسات"

أبلغت الخدمة الصحفية للشركة القابضة "مروحيات روسيا" (ضمن "روستيخ") الصحفيين أنه تم تسليم أول مروحية "أنسات" لوزارة الطورئ الروسية.

تم توقيع عقد التسليم في مارس آذار 2019.

تم تسليم مروحية "أنسات" إلى العميل: تم إعداد المقاعد لتركيب الوحدة الطبية في مقصورة الركاب وتم تثبيت سبعة مقاعد للركاب. سيتم استخدام "أنسات" لنقل الأفراد ونقل البضائع والمعدات داخل المقصورة أو على مقلاع خارجي، وكذلك لتنفيذ المهام الخاصة في مركز الشمال الغربي لطيران الإنقاذ بوزارة الطوارئ الروسية.

في نهاية عام 2019، تم أيضًا تسليم مروحيتين مي-8إم تي في-1 تم تصنيعهما في مصنع المروحيات في قازان إلى وزارة الطوارئ. إحدى المروحيتين، بموجب عقد مع صندوق حالات الطوارئ الحكومية، مزودة بنظام تعليق خارجي، يسمح بنقل البضائع الضخمة التي يصل وزنها إلى 4 أطنان.

تم تصميم المروحية الثانية مي-8إم تي في-1 لمركز طيران الإنقاذ جوكوفسكي. يمكن استخدام المروحية متعددة الأغراض مي-8إم تي في-1 لعمليات الإنقاذ والإخلاء الطبي والبحث عن ضحايا الكوارث ومكافحة الحرائق والاستطلاع ومراقبة التضاريس والنقل الجوي.

تم تجهيز مروحية "أنسات" الخفيفة متعددة الأغراض ذات المحركين، والتي يتم إنتاجها بكميات كبيرة في مصنع المروحيات قازان بمحركات برات آند ويتني الكندية. وفقًا للشهادة، يسمح تصميم المروحية بتحويلها بسرعة إلى نسخة شحن وركاب مع إمكانية نقل ما يصل إلى سبعة أشخاص.