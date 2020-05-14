شفاء وزيرة الثقافة الروسية من فيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزيرة الثقافة، آنا أوساتشيفا، أن وزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا تعافت من فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة لوكالة "سبوتنيك": "لقد خرّجها الأطباء، أولغا بوريسوفنا في العمل، وهي تشعر بحالة جيدة. لحسن الحظ، كان المرض خفيفا. لما يقرب من ثلاثة أسابيع عملت من المنزل وتفاعلت عن بعد مع جميع إدارات الوزارة ومع المجتمع المهني".

تم الإعلان عن إصابة الوزيرة بفيروس كورونا في 6 مايو/ أيار.

وزيرة الثقافة ليست الممثل الوحيد للسلطات التي أصيبت بالعدوى. في 30 أبريل، أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين إصابته بالفيروس.

في اليوم التالي، تم الإعلان عن إصابة وزير البناء والإسكان والخدمات المجتمعية فلاديمير ياكوشيف.

كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف عن إصابته في 12 مايو. وأكد أنه لم يلتق برئيس الدولة شخصيا منذ أكثر من شهر.