الصندوق الروسي للاستثمارات وشركاء إيطاليون يخططون لعلاج مرضى كورونا في روسيا بالبلازما

وقال الصندوق في بيان، اليوم الخميس "تعاون صندوق الاستثمار المباشر الروسي بنشاط مع الشركات الإيطالية في مجال التكنولوجيا الطبية للبحث عن أدوات جديدة لمكافحة الفيروسات التاجية. لذلك، بالتعاون مع أحد رواد العالم في إنتاج منتجات بلازما الدم "شركة Kedrion" وصندوق الاستثمار FSI، يتم إطلاق مشروع في روسيا لعلاج الفيروس التاجي بالأدوية القائمة على بلازما الدم البشري".

وقال الصندوق أيضًا إن المدير العام لـصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف حصل على وسام نجم إيطاليا - جائزة الدولة للجمهورية الإيطالية. وأكد أنه حصل على وسام نجم إيطاليا من خلال مساهماته وخاصة في تطوير العلاقات الودية والتعاون بين إيطاليا والاتحاد الروسي.

وأضاف البيان أن كيريل دميترييف أكد على أهمية التعاون بين روسيا وإيطاليا "لطالما كانت الصداقة والثقة المتبادلة أساس العلاقات بين روسيا وإيطاليا، وأصبحت أكثر أهمية خلال فترة الصعوبات التي واجهتها بلداننا والعالم كله فيما يتعلق بوباء الفيروس التاجي ... أنا متأكد من أننا سنتغلب بنجاح على التحديات وسنكون قادرين على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتجارية بين روسيا وإيطاليا".

يذكر أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي يقوم بتنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية في مجال مكافحة الفيروسات التاجية. على وجه الخصوص، في مارس 2020، قام الصندوق بإطلاق مبادرة التحالف ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال وعدد من الشركات على غرار" (RSPP)، و Yandex ، Mail.ru Group و MIA Russia Today.