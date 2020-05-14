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    صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - مساعدة الجنود الجرحى، جبهة القرم، 26 أبريل/ نيسان عام 1942

    ذكريات مؤلمة من الحرب

    © Sputnik . Anatoliy Garanin
    روسيا
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    شهدت معسكرات الاعتقال النازية آلاف الأسرى من مواطني البلدان التي اجتاحتها القوات الهتلرية. وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء الأسرى من مواطني الجمهوريات السوفيتية آنذاك.

    كانت فالنتينا ستيبانوفنا مازوخينا تبلغ من العمر 4 سنوات فقط عندما تم إرسالها مع والدتها من موطنها بريانسك إلى المخيم رقم 301 في النمسا، حيث أمضتا عامين. وشاركت ذكرياتها في هذا الوقت الرهيب.

    المسنات تحترقن بمنازلهن

    بدأت فالنتينا ميخائيلوفنا القصة كيف كانت مع والدتها في المخيم. كانت والدتها، آنا غورغييفنا سوليموفا، تبلغ من العمر 20 عامًا فقط.

    وقالت: "في بريانسك وأقرب القرى، أحرق الألمان كل شيء على الأرض، في جميع الشوارع. لقد أحرق النساء العجائز الذين بقوا هناك، إلى جانب البيوت. تم دفعنا نحن الشباب إلى عربات الشحن في القطار ونقلنا إلى النمسا. كم استغرقنا من الوقت - لا أتذكر. مباشرة بعد وصولنا إلى ساحة العرض، بدأ الألمان في أخذ الأطفال من آبائهم. كانت هناك صرخات، وآهات، وكان هناك رعب بشكل عام مما كان يحدث".

    أفضل دم

    في المخيم، كانوا يأخذون الدم من الأطفال لنقله إلى الضباط الألمان المصابين. علاوة على ذلك، يمكن للنازيين ضخ كل الدم من الطفل.

    "من وقت لآخر، يتم أخذ بعض الأطفال في مجموعات ووضعهم في صناديق خاصة لمدة أسبوعين، ثم يأخذون الدم. أخبرتني أمي أنهم إذا أخذوا الدم بالكامل، مات الأطفال، ويتم إخراج جثثهم وإلقاءها في حفرة خاصة. أُعيد بعضهم إلى المخيم: إذا ماتوا، ماتوا. كانوا يأخذون الدم حتى من الرضع، اعتبروه أفضل دم. وكان يذهب السكان المحليون النمساويون إلى هذه الحفرة ويخلعون ملابس جثث الأطفال".

    كانت فالنتينا ستيبانوفنا واحدة فقط من العديد من الفتيات اللواتي وصلن إلى المخيم. وتابعت: "في الشارع الذي كنا نعيش فيه قبل الحرب، انتهى جميع الأطفال في معسكرات الاعتقال. وقد نجيت أنا وفتاة واحدة منهم فقط".

    "يتم إطلاق النار على كل من الأم والطفل على الفور"

    وفقًا لذكريات المرأة، عملت جميع النساء والأطفال من سن 12 عامًا في الميدان في المخيم، وزرعوا بنجر السكر. لكي لا يموتوا من الجوع، قاموا بدرس الورق للحصول على الطعام، وإضافة الدقيق وغلي هذه العصيدة. يمكن أن تضيع الحياة حرفيا لأي أمر تافه.

    "عندما تدق صفارات الإنذار للعمل، كانت أمهاتنا تنادينا، ويذهب الأطفال على نداء الأمهات. إذا لم يكن لديهم الوقت للعودة، فإنه يتم إطلاق النار على كل من الأم والطفل على الفور ".

    وتحدثت فالنتينا ستيبانوفنا عن قسوة الألمان اتجاه بالنساء والأطفال ، فقالت: "أخبرتني والدتي عن حالة صرخ فيها طفل بشدة من الجوع لدرجة أن ألمانيًا جاء وطعنه بحرابه أمام والدته. لقد شابت على الفور، أصبح شعرها أبيض".

    التحرير

    تم تحرير المعسكر رقم 301 في النمسا في أوائل عام 1945. توفي العديد من السجناء في الحشد عندما هربوا من وراء أبواب المنطقة - من الضعف والتدافع.

    "عندما غادرنا النمسا، ألبستني والدتي الكثير من الملابس، لدرجة أنني لم أستطع الالتفات. ولبست هي أيضا. اشتكت لها من أنني أشعر بالسوء ، فقالت: اهدئي، حتى لا نسحق في الحشد. ويمكننا أن نذهب ونبيع الملابس ونشتري قطعة خبز وملح".

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    الاتحاد السوفيتي, ألمانيا النازية, الحرب الوطنية العظمى
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