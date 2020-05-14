حريق في موسكو يلتهم شرفات 3 شقق دفعة واحدة...فيديو

شهدت إحدى ضواحي العاصمة الروسية، اليوم الخميس 14 مايو/أيار، اندلاع حريق في مبنى سكني امتد من شرفة على الطابق السادس ليصل لشرفة على الطابق السابع.

الحريق وقع في مبنى يقع بمنطقة فرونزيسكايا على ضفة نهر موسكو، ليلتهم الحريق 3 شرفات من المبنى.

هذا وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، الذي شب في المبنى المكون من 8 طوابق، في الوقت الذي لم يحدد فيه بعد سبب الحريق.

يذكر بأن المبنى يعتبر من الأبنية السكنية القديمة، وليس ببعيد عنه في نفس المنطقة يقع مبنى وزارة الدفاع الروسية.