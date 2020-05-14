ريابكوف: خطوات واشنطن المنتهكة للقرار 2231 ساخرة وقد تؤدي إلى أزمة في الأمم المتحدة

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف خلال مناقشات نادي فالداي التي تجري عبر الفيديو، اليوم الخميس، إنه "من المستحيل على أي شخص تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشكل انتقائي وتجزئي"، مذكرا بأن الولايات المتحدة قبل عامين هي التي انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وإنها الآن "في حالة انتهاك جسيم لقرار مجلس الأمن الدولي 2231"، مشيرا إلى أن "في هذه الحالة، السعي وراء استخدام آلية (استرجاع أو "عودة العقوبات")، المنصوص عليها في هذا القرار تعد سخرية".

إيران تهدد برد ساحق في حال التمديد

وأضاف ريابكوف: "لن يكون لواشنطن طريق سهل هنا على أي حال. على الرغم من أن الاستنتاج هو أن أزمة أخرى ستظهر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمم المتحدة ككل، مع الأخذ في الاعتبار هذا العناد الأمريكي، بالطبع يمكنني أن أوافق على هذا الاستنتاج".

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم أمس الأربعاء، استعداد بلاده للرد بشكل حاسم وساحق على الولايات المتحدة في حال تم تمديد العقوبات التسليحية على إيران.

وقال روحاني، في اجتماع حكومي نقله التلفزيون الرسمي:"يتعين على واشنطن رفع كل العقوبات عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا أرادت العودة للاتفاق النووي، ونحن على أتم الاستعداد للرد بشكل حاسم وساحق على واشنطن إذا تم تمديد العقوبات التسليحية على بلادنا".

وأضاف: "على الولايات المتحدة وباقي الدول أن تعلم بأن طهران لن تقبل أي عدول أو عدم التزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

وذكر الرئيس الإيراني أن "الولايات المتحدة وبعد عامين من انسحابها من الاتفاق النووي فشلت في إقناع الأوروبيين للانسحاب، وترامب كان يتوقع بأننا سننسحب من الاتفاق النووي، لكننا أغلقنا الطريق أمامه باستمرارنا في الالتزام بالاتفاق".

هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دعا مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر التسليح المفروض على إيران، فيما قال المبعوث الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إن الولايات المتحدة قد تعود إلى الاتفاق النووي مرة أخرى، حال فشلت محاولاتها لتمديد حظر تصدير الأسلحة المفروض على طهران.