الرئيس الصربي يشكر بوتين على الدعم في مواجهة فيروس كورونا

بلغراد - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الإدارة الرئاسية لصربيا: "أعرب الرئيس فوتشيتش للرئيس بوتين عن تعازيه في ضحايا فيروس "كورونا" في روسيا، معربا عن أمله في أن التدابير الحازمة التي تتبعها روسيا ستسمح بالانتصار على الوباء وإعادة الحياة الطبيعية، واستعادة الاقتصاد من أجل بدء تنفيذ الخطط الواعدة".

