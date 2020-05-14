الرئيس الصربي يشكر بوتين على الدعم في مواجهة فيروس كورونا

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الصربي ألكسندر فوسيتش، عبّر من خلاله عن شكره على الدعم الذي قدمه الجانب الروسي لصربيا في مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما ناقش معه عددا من المسائل في الشأن الإقليمي، وشؤون العلاقات الثنائية.

بلغراد - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الإدارة الرئاسية لصربيا: "أعرب الرئيس فوتشيتش للرئيس بوتين عن تعازيه في ضحايا فيروس "كورونا" في روسيا، معربا عن أمله في أن التدابير الحازمة التي تتبعها روسيا ستسمح بالانتصار على الوباء وإعادة الحياة الطبيعية، واستعادة الاقتصاد من أجل بدء تنفيذ الخطط الواعدة".

وتابع البيان: "كما شكر الرئيس فوتشيتش الرئيس بوتين على الاهتمام ببلدنا وإرسال المساعدات الطبية".

كما أطلع الرئيس الصربي نظيره الروسي، بحسب البيان، على جميع الأحداث في المنطقة، ابتداء من الوضع في كوسوفو وميتوخيا وانتهاء بالمضايقات للسلطات الدينية في الجبل الأسود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في الأسبوع الماضي، أن الجيش الروسي قام بعمليات تطهير وتعقيم للعديد من المنشآت العامة الواقعة في جنوب غرب صربيا.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "قام الخبراء الروس من مركز السلامة الكيميائية الروسي بتطهير 4 منشآت في مدينة أوزيسي والمدن المحيطة بها والتي تمتد على مساحة إجمالية بنحو 12 ألف متر مربع".