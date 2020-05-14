زاخاروفا ترد على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو بعد اتهامه روسيا بنشر معلومات مضللة

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ الذي أتهم فيها روسيا بنشر معلومات خاطئة حول أزمة "كورونا"

موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على حسابها في "فيسبوك": "لقد فهم الجميع أن حملة التضليل الإعلامي بحق روسيا في سياق جائحة الكورونا قد بدأت، وقد رسم نهجها بشكل واضح نهار اليوم الأمين العام للناتو ستولتنبرغ: "روسيا والصين في ظروف جائحة كورونا-19 تنشر الكثير من المعلومات المضللة، محاولين عبر ذلك تغيير النظام العالمي".

وسبق أن صرح الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة إيطالية "لا ريبوبليكا" أن روسيا والصين تنشر العديد من المعلومات المضللة لزيادة التأثير بين دول الناتو والاتحاد الأوروبي، وزعزعة استقرارها في ظروف جائحة الكورونا.

وشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على أنه لا يرى "سببا آخر لهذه الدعاية أو التضليل" سوى التأثير على العمليات السياسية في الحلف وفي الاتحاد الأوروبي وزعزعة استقرار العالم. غير أن ستولتنبرغ لم يقدم أمثلة محددة عن المعلومات الخاطئة من قبل روسيا والصين.

وفي المقابلة تطرق الأمين العام للحلف إلى المساعدة الروسية المقدمة إلى إيطاليا في مكافحة تفشي فيروس كورونا. وحسب قوله فإن روسيا حولت المهمة إلى عملية دعائية.