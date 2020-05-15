الخارجية الروسية: موسكو وواشنطن تتبادلان المعلومات حول الهجمات الإرهابية

أكد نائب وزير الخارجية أوليغ سيرومولوتوف، أن موسكو وواشنطن على مستوى الهيئات الأمنية تواصلان تبادل البيانات بشأن الهجمات الإرهابية المخطط لها.

وقال في حديث لوكالة "سبوتنيك" حول تأثير جائحة الفيروس التاجي على المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب: "نواصل تبادل البيانات بشأن الهجمات الإرهابية التي يخطط لها، عبر هيئات الأمن ووكالات إنفاذ القانون".

وأضاف سيرومولوتوف: "يكفي أن نذكر الشراكة بين موسكو وواشنطن في فترة التحضير للألعاب الأولمبية 2014 في سوتشي وإدارتها، أو على سبيل المثال إرسال معلومات من قبل المخابرات الأمريكية في الوقت المناسب حول التحضير لهجمات إرهابية في سانت بطرسبورغ في 2017.

وتابع سيرومولوتوف من جانبنا حذرنا زملاءنا الأمريكيين مسبقا من الخطر الذي يشكله الإخوة تسارنايف الذين ارتكبوا الهجوم على ماراثون بوسطن في أبريل 2013".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث مع نظيره الأمريكي، مارك بومبيو، مسائل الأمن العالمي، وتحدث لافروف مجددا عن ضرورة تمديد معاهدة ستارت، التي ستنتهي في شباط /فبراير عام2021، وتم بحث سبل تكثيف الحوار الروسي الأمريكي بشأن الحد من الأسلحة وعدم الانتشار، مع مراعاة العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي.

يشار إلى أن المكتب الصحفي للكرملين أعلن، سابقا، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلال محادثته الهاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أنه بإمكان البلدين تحقيق الكثير في مجال الاستقرار الاستراتيجي، ومكافحة الأوبئة، والصراعات الإقليمية.