لافروف: السلطات الروسية لا تعتزم إخفاء معلومات عن عدد الوفيات في البلاد جراء كورونا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ، اليوم الجمعة، إن السلطات الروسية لا تنوي إخفاء البيانات المتعلقة بمستوى الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19"

وشدد لافروف للصحفيين ردا على سؤال عن إخفاء بيانات الوفيات، "فيما يتعلق بالإحصاءات المتعلقة بالفيروس التاجي، بالعودة إلى جوهر سؤالك، أؤكد لك أن السلطات الروسية ستكون آخر من يرغب في إخفاء الحقيقة. هذه ليست نكتة، هذه حياة الناس واللعب بحياتهم هو أمر مشين. وهو أمر مشين أيضا استخدام هذا كأداة لتشويه سمعة أي دولة".

في وقت سابق نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا بعنوان: "تم الكشف عن سر فيروس كورونا، 1700 حالة وفاة إضافية في موسكو". وذكر المقال، نقلا عن بوابة البيانات المفتوحة لحكومة موسكو، أن معدل الوفيات في العاصمة في أبريل/نيسان تجاوز متوسط ​​السنوات الخمس الماضية بمقدار 1.7 ألف. وخلصت الصحيفة، أن السلطات لم تبين العدد الصحيح لوفيات كورونا، على الرغم من أن بوابة البيانات المفتوحة الروسية، لم تبلغ عن أسباب الوفيات أو أسباب الزيادة في المؤشرات. في الوقت نفسه، اعترفت الصحيفة أنه في العديد من البلدان الأخرى تم تسجيل قفزة في معدل الوفيات، بالتزامن مع الوباء العالمي.

هذا وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز، قد أفادت في وقت سابق، بأن الوفيات بسبب فيروس كورونا في روسيا قد تكون أعلى بأكثر من 70% من الإحصاءات الرسمية.

وأشارت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، إلى أن روسيا لم تتلاعب قط بالإحصاءات الرسمية. كما صرح ممثل منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد في روسيا تخفيض متعمد للوفيات بسبب كوفيد-19.