الاتحاد الروسي لكرة القدم يعلن موعد استئناف الدوري في البلاد

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد استئناف مباريات الدوري الروسي للدرجة الممتازة في 21 يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد التوقف في منتصف مارس/آذار الماضي، بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وجاء إعلان الاتحاد الروسي لكرة القدم من خلال بيان نشره على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "اللجنة التنفيذية ستسمح لفرق البطولة بتبديل خمسة لاعبين في المباراة الواحدة عند استئناف مباريات البطولة في الشهر المقبل".

⚡️Решения Исполкома РФС

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– Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня

– Командам разрешено делать по 5 замен в матче

– Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта — РФС (@rfsruofficial) May 15, 2020

وأضاف البيان: "لم نتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إقامة بقية مباريات الموسم بدون جمهور أم لا في ظل استمرار الأزمة الصحية العالمية".

وجاء القرار بعد أن قررت عدة دول أوروبية ومنها ألمانيا استئناف النشاط الرياضي بعد تعليقه لنحو شهرين بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وكان الاتحاد الروسي لكرة القدم، قد أعلن سابقا تعليق جميع منافسات كرة القدم المندرجة تحت رعاية الاتحاد، في الفترة من 17 آذار/ مارس إلى 10 نيسان/ أبريل 2020، بسبب خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.