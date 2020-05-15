القهوة وتجميد التربة... أغرب الحقائق عن مترو موسكو

يحتفل مترو موسكو هذا العام بمرور 85 عامًا على إنشائه، حيث يوفر لركابه التنقل بسرعة ودون اختناقات مرورية بين أجزاء العاصمة الروسية.

وفي نفس الوقت، تقوم بلدية موسكو بتوسيعه بشكل دائم، الأمر الذي أدى إلى ظهور محطات وخطوط جديدة.

وهناك الكثير من الحقائق عن مترو موسكو التي يغفل عنها الكثير، وهي حقا مثيرة للاهتمام ويمكن أنك لم تسمع عنها قط، دعونا نتعرف عبر هذا المقالة عن أبرزها.

أكثر من 2.5 مليار رحلة

© Sputnik . Ramil Sitdikov محطة مترو بارتيزانسكايا في موسكو

يعد المترو من أكبر وسائل النقل في روسيا وواحدة من أكبر شبكات النقل في العالم، حيث في عام 2019 قام المسافرون بأكثر من 2.5 مليار رحلة في مترو موسكو، بالإضافة إلى ذلك يحتل مترو موسكو المرتبة الأولى في العالم من حيث دقة الالتزام بالجدول الزمني.

الأصوات في مترو موسكو

تختلف الأصوات في مترو موسكو حسب اتجاه الرحلة، حيث في حال كنت متجها إلى مركز المدينة سوف تسمع صوت ذكر يوجهك، بينما لو كنت متجها إلى أنحاء موسكو سوف تسمع صوت أنثى، وذلك لمساعدة المكفوفين وضعيفي النظر في استخدام المترو. كما أن التحرك باتجاه عقارب الساعة يكون الصوت لرجل والعكس صحيح.

بعض الأرقام

يحتوي مترو موسكو على 15 خطا بطول 780 كم مع 333 محطة. كما يوجد في مترو موسكو 370 تحويلة، وأكثر من 6 آلاف عربة قطار وأكثر من 5700 إشارة مرور و900 من السلالم المتحركة، ونحو 14 كاميرا مراقبة.

فكرة تطوير آلات بناء المترو جاءت من الديدان

© Sputnik . Evgenyi Samarin عمال أثناء صيانة النفق لبناء محطة "يوغو فوستوتشنايا" (الجنوبية الشرقية) لخط مترو أنفاق موسكو

من المعروف أنه في بداية إنشاء محطات المترو، في بداية الثلاثينيات من القرن المنصرم، كان الأمر صعبا للغاية، حيث كان الحفر بشكل يدوي باستخدام الفأس والمجرفة، بينما الآن يتم ذلك باستخدام الآلات الحديثة المتخصصة تسمى "درع النفق".

ووفقا للأسطورة، فإن مخترع هذه الآلة الإنجليزي مارك برونيل توصل إلى تصميمها بعد مشاهدته لدودة السفن.

تجميد التربة

وجود الأنهار في العاصمة الروسية كان مشكلة حقيقية واجهت الكثير من المهندسين أثناء إنشاء محطات المترو، وكانت المشكلة الرئيسية أثناء الحفر هي مواجهة كتل رملية ممزوجة ب 10 إلى 15% من الطين الرطب.

وكانت أسهل طريقة للتعامل مع هذا النوع من التربة، في بناء محطات المترو، هي تجميدها. والجدير بالذكر أن هذه الطريقة نادرا ما تستخدم الآن كون تم استحداث طرق أفضل منها، ولكنها كانت الطريقة الوحيدة في بداية الأمر، وفق موقع "موسكو24".

القهوة سبب في إنشاء الخط الدائري

© Fotolia / DN6 قهوة

وهذه الأسطورة تدول حول أصل الخط الدائري لمترو موسكو، حيث لم يكن من المخطط إنشاء خط دائري وإنما خطوط تتقاطع في المركز.

ولكن تغير كل شيء عندما تم تقديم تقرير للزعيم السوفيتي السابق، جوزيف ستالين، عن خطط بناء المترو. وتقول الأسطورة إنه بعد أن استمع إلى المصممين وضع كوبا من القهوة على التصميم الورقي، الأمر الذي أدى إلى تركة بقعة دائرية في مركز موسكو، وأحب ستالين هذا التصميم وأمر باستخدامه، حيث تم اختيار اللون البني لهذا الخط نسبة للقهوة.