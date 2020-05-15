روسيا تكشف عن فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس "كورونا"

أعلنت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، اليوم الجمعة، أن الأشخاص الذين يملكون زمرة دم "B" هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التاجية.

وأضافت سكفورتسوفا أنه يأتي في المرتبة الثانية والثالثة زمرة الدم "O" و"A"، بينما أصحاب زمرة الدم "AB" هم أقل عرضة للإصابة من غيرهم.

وأجابت على السؤال حول ما إذا كانت هذه الإحصائيات مرتبطة بالانتشار الواسع بين البشر لأصحاب زمرة الدم "B" قائلة "يجب أن يتم دراسة ذلك".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أكثر من 148 ألف سرير متخصص لمرضى فيروس كورونا المستجد تم تجهيزها في المناطق الروسية حتى 14 أيار/ مايو.

هذا وأعلنت غرفة عمليات مكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بواقع 10598 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 262843. وخلال الـ24 ساعة الماضية توفي 113 شخصا ... وإجمالي الوفيات وصل إلى 2418 شخصا.