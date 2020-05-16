روسيا مستعدة للتفاوض مع واشنطن بشأن استكشاف القمر

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم السبت، أنها مستعدة للتفاوض مع وكالة الأمريكية للفضاء "ناسا" بشأن تنفيذ مشاريع مشتركة لاستكشاف القمر.
وفي مقابلة حصرية لوكالة "سبوتنيك" مع نائب رئيس الوكالة الروسية للفضاء "روسكوسموس" سيرغي سافيلييف قال فيها: "المشاريع المتعلقة باستكشاف القمر يمكن أن تصبح عاملاً جديا للتسيق بين البلدين في الأوقات الصعبة".
وأشار سافيلييف إلى أن الوكالة الروسية للفضاء قامت باتصالات عديدة مع الأمريكيين بهذا الخصوص وتم التباحث بمشاريع عدة وتهم البلدين خصوصا أن هناك اتفاقات بين موسكو وواشنطن بشأن تسليم المحركات الصاروخية المتخصصة بالفضاء للولايات المتحدة واستقبال رواد الفضاء في المحطة الفضاء الدولية التي تعود لروسيا.
وكان مدير "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، قد أعلن في وقت سابق أن الاجتماع القادم لممثلي "روسكوسموس" و"وناسا"، الذي سيناقش خلاله مشاركة روسيا في مشروع "Gateway"، المحطة الأمريكية القريبة من القمر، سيعقد في ربيع عام 2020.
وفي عام 2017، دخلت روسكوسموس وناسا في اتفاقية حول الإنشاء المشترك لمحطة بالقرب من القمر. ومع ذلك، رفضت روسيا لاحقًا المشاركة بسبب عدم تكليفها بدور كبير بما فيه الكفاية (إنشاء وحدة بوابة وأنظمة دعم الحياة). ثم كلفت "ناسا" روسيا بإنشاء مركبة فضائية لإيصال رواد الفضاء إلى مدار القمر.
كان هناك خلاف آخر هو أن الولايات المتحدة كانت مهتمة بمدار القمر، وروسيا ترغب في دراسة سطح القمر. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أعادت تنظيم جدول أعمالها فيما بعد، وأعلنت هدفها المتمثل في هبوط رائد فضاء على سطح القمر عام 2024، لم تجر مناقشة نشطة للمشروع الروسي الأمريكي.
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