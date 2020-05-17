الرقابة الصحية الروسية تعلن التدابير الصحية الخاصة بكورونا خلال الصيف

أكدت رئيسة هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك في روسيا، آنا بوبوفا، أنه لا بد من الالتزام بنفس التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" خلال الصيف وتقليل مخاطر الإصابة بالوباء.

موسكو- سبوتنيك. وقالت بوبوفا في حديث تلفزيوني: "خلال الصيف وخلال وقت الدفئ سنتضطر للالتزام بنفس التدابير لتقليل مخاطر الإصابة".

وأكدت رئيسة هيئة الرقابة الصحية، أنه تم وضع حد لانتشار فيروس "كورونا" في روسيا، وأن الوضع في عموم البلاد يتوجه نحو الاستقرار.

وقالت بوبوفا: "نحن نتوجه نحو مستوى الاستقرار الذي كنا ننتظر جميعا، ويسعني أن أقول أننا أوقفنا انتشار المرض".

وتابعت: "غالبية السكان لم يصابوا بالمرض نظرا لأن الناس كانوا ملتزمين بهذه القواعد".

يذكر أن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، وحكام أغلب الأقاليم الروسية أعلنوا عن تمديد القيود المفروضة على السكان حتى 31 مايو/ أيار الجاري مبدئيا.