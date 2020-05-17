زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب سواحل كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي

أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، أن زلزالا بلغت شدته 4.9 درجات وقع قبال سواحل كامتشاتكا.

وقال متحدث باسم الهيئة لوكالة "سبوتنيك"، أن "مركز الزلزال الذي بلغت شدته 4.9 درجات، وقع اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي بالمحيط الهادي".



وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع على 25 كيلومترا وعلى بعد 130 كيلومترا جنوب شرق بتروبافلوفسك كامتشاتسكي".

وفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، لم يشعر سكان المنطقة بالهزات.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.

كان آخر زلزال ضرب المنطقة، في 25 مارس/آذار وبلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر.

وأعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا- وقتها- أن زلزالا قويا بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر، وقع على بعد 500 كيلومتر من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

كما أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي في ذلك الوقت، إنها أصدرت تحذيرا لمتابعة حدوث أمواج مد عاتية في ولاية هاواي.