بوتين يدعو مسلمي روسيا للاحتفال بعيد الفطر في منازلهم

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا للاستماع إلى نصائح رجال الدين والاحتفال بعيد الفطر بمنازلهم في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو مع قيادات وممثلي المجتمع المدني في جمهورية داغستان : "أعلم أهمية عيد الفطر بالنسبة للناس في جمهورية داغستان، وكيف يحافظون على عاداتهم. أعلم أن رجال الدين يدعون المسلمين إلى الاحتفال في بيوتهم والامتناع عن صلاة الجماعة وعادات اللقاء الجماعي مع الأصدقاء. أعول على الاستماع لنصائحهم".

وعقد بوتين اليوم الاثنين اجتماعا عبر الفيديو مع قيادات وممثلي جمهورية داغستان على خلفية وضع فيروس كورونا هناك.