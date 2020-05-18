الرئيس الشيشاني يرسل مساعدات غذائية إلى فلسطين

وقال قديروف، اليوم الاثنين، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع "فكونتاكتي": " تقوم المؤسسة الاجتماعية الإقليمية لبطل روسيا "أحمد حاجي قديروف" بتنظيم حدث خيري واسع النطاق، "الحديث عن الصيام"، في فلسطين. كجزء من مرحلتها الأولى، ستتلقى أكثر من 10000 عائلة فلسطينية محتاجة مساعدات

غذائية".

وأضاف قديروف أن الإجراء يتم بمساعدة نشطة من صندوق المساعدة برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقد تلقى المتطوعون بالفعل الطعام من الصندوق وبدأوا في توزيعه.

وقال قديروف، في وقت سابق، إنه في ظل انتشار فيروس كورونا، فإن الصندوق يساعد سكان الشيشان وعددا من المناطق الروسية، وكذلك الدول الأجنبية. منذ تطبيق الإجراءات التقييدية والعزل الذاتي في الشيشان، تلقت أكثر من 700 ألف أسرة مساعدات غذائية من الصندوق.