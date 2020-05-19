وزير العمل الروسي: الأسواق في روسيا تستقر خلال شهرين

يتوقع وزير العمل الروسي، أنطون كوتياكوف، استقرار الأسواق في روسيا خلال شهرين، بعد عودة جميع الشركات إلى العمل بشكل طبيعي.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير خلال لقاء على القناة الأولى، "أتوقع أن يستقر الوضع في سوق العمل بشكل أو بآخر. ستبدأ الشركات العمل. سيكون لدينا عدد واضح ومفهوم من العاطلين عن العمل المسجلين رسميا".

وأشار الوزير إلى أن تحقيق هدف خفض الفقر في البلاد في النصف الأول من عام 2024، سيكون أمرا صعبا، ولكنه ليس مستحيلا".

أضاف: "أتفق معكم على أنه سيكون من الصعب تحقيق ذلك، ولكن لا يمكنني القول أنه سيكون من المستحيل لسبب واحد بسيط هو أن لدينا عددا من الأدوات التي في رأيي، يمكن أن تسمح لنا تحقيق هذا الهدف".

هذا وأفادت التوقعات متوسطة المدى للمركزي الروسي، في وقت سابق، بأن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في روسيا عام 2020 يمكن أن يبلغ 4-6 بالمئة.

وفي عامي 2021 و2022، يتوقع المركزي الروسي نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ (2.8-4.8 بالمئة) في العام القادم (التوقعات السابقة كانت 1.5-2.5 بالمئة)، و(1.5-3.5 بالمئة)، في العام الذي يليه.