وميض هائل وسقوط نيزك في مقاطعة كراسنويارسك...فيديو

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا مقطع فيديو للحظات سقوط نيزك ناري في مقاطعة كراسنويارسك الروسية

واستطاعت كاميرات المراقبة في مقاطعة كراسنويارسك الروسية من تسجيل لحظات سقوط النيزك الناري في منتصف الليل.

وأظهر المقطع المنشور وميضا قويا للنيزك خلال سقوطه في منطقة قريبة من ساحة بلدة كانسك.

وبحسب السلطات المحلية، لم يخلف النيزك أي أضرار أو خسائر بشرية حيث أنه سقط في منطقة نائية.