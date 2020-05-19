رئيس الوزراء الروسي يعود للعمل بعد تعافيه من فيروس كورونا

قال بوريس بيليكوف، المتحث باسم رئيس الحكومة الروسية، بأن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الذي تم تشخيصه بفيروس كورونا، خرج من المستشفى بعد العلاج وبدأ بالفعل العمل في الحكومة، وقد عقد اجتماعا عبر الإنترنت ويستعد لاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعقد رئيس الوزراء الروسي عددا من الاجتماعات عبر الفيديو أثناء وجوده في المستشفى، وشارك أيضا في بعض الاجتماعات مع الرئيس فلاديمير بوتين عبر الإنترنت.

وتحدث وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في وقت سابق عن إمكانية عودة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين إلى مكتبه لمباشرة عمله من هناك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس "كورونا".

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع بشأن تنفيذ الإجراءات التي اتخذت سابقا (جراء "كوفيد-19) لدعم الاقتصاد والمجال الاجتماعي: "أريد أن أنقل أفضل تمنياتي وتحياتي إلى ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين، إنه يتعافى، كل شيء طبيعي هناك، لديه حرارة، كما يحدث في كثير من الأحيان في مثل هذه الحالات، لكنه يتعافى. نحن على اتصال به كل يوم، هو يشارك في العمل، وفي إعداد جميع قراراتنا، بشكل عام، نتمنى له الشفاء العاجل".

يذكر بأن رئيس الوزراء الروسي كان قد أبلغ في 30 أبريل/ نيسان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن إصابته بفيروس "كورونا"، ليخضع لفترة العلاج في المستشفى، ويتم تعيين النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاوسوف رئيسا بالنيابة للحكومة.

كما وأكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء الروسية، بأن ميشوستين كان على تواصل دائم مع أعضاء الحكومة.

وكلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أندريه بيلووسوف، النائب الأول لرئيس الوزراء، بالقيام بأعمال رئيس الحكومة مؤقتا، على خلفية إصابة رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا المستجد.