أمريكا تكشف عن تطوير "وحش بحري" روسي

ووفقا لصحيفة "We Are the Mighty"، فإنه سيتم تزويد "الوحش البحري" بمحرك طائرات "تشايكا" الذي سيؤمن له سرعة تصل إلى 450 كم في الساعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سرعة الطائرة - السفينة هذه لن تكون فقط على سطح الماء بل على الجليد، ويمكن أن تقطع مسافة تصل إلى 5 آلاف كم.

تأكيد روسي

أكدت الخدمة الصحفية لمكتب التصميم المركزي للسفن المائية لوكالة "سبوتنيك" صحة المعلومات التي تفيد بتطوير هذا النوع من السفن - الطائرة (برمائية).

وقالت "تم عرض المشروع في المعارض الدولية، وأن مواصفاته الفنية منشورة ويمكن لأي شخص الحصول عليها". بينما لم تعلق على الأسئلة حول بناء السفينة.

وأشارت الخدمة إلى أنه بالإضافة إلى سفينة "تشايكا 2"، فإن مكتب التصميم المركزي قام بأعمال تطوير على سفينة إنقاذ ضخمة.