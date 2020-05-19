روسيا تبدأ بتطوير نظام جديد للاتصالات اللاسلكية

أعلن المدير العام لنظام الأقمار الصناعية "غونيتس" الروسي الجديد التابع لشركة "روسكوسموس" للفضاء الحكومية، بافيل تشيرينكوف، اليوم الثلاثاء، أن تطوير مجموعة الأقمار الصناعية الروسية الجديدة "غونيتس" من جيل جديد قد بدأ بالفعل في البلاد.

ونقلت "روسكوسموس" تصريحات تشيرينكوف على موقعها، وقال: "لقد تم إطلاق العمل بالفعل لإنشاء نظام جديد واعد من الجيل الجديد"غونيتس"، حيث سيكون عدد الأقمار الصناعية أكثر بكثير، وبالتالي، سيكون من الضروري إطلاق مجموعة أقمار صناعية بأكملها إلى المدار مع تجديدها المخطط له لاحقًا".

وأضاف تشيرينكوف، قائلا: "في المرحلة الأولى من عملية النشر سيتم إطلاق سبعة أجهزة من خلال عملية إطلاق واحدة، ثم 2-3 في كل مرة للحفاظ على عمل مجموعة الأقمار في نظام تجمع عادي".

ويذكر أن الأقمار سيتم إطلاقها من مطار "فوستوشني" الفضائي.