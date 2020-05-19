وزير خارجية إيطاليا يشكر روسيا على مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعرب ونيابة عن حكومة البلاد، عن تقديره لروسيا لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا بمنطقة جبال أبينين.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة : "أشار وزيرا الخارجية إلى التنسيق الفعال للعمل بين الوزارتين والإدارات في البلدين بمكافحة وباء فيروس كورونا . وأعرب دي مايو، نيابة عن الحكومة الإيطالية، عن امتنانه لروسيا لمساعدتها في مكافحة تفشي هذه العدوى بمنطقة جبال أبينين. وتم التأكيد على أهمية توحيد جهود البلدان والمنظمات الدولية من خلال الدور التنسيقي للأمم المتحدة في التغلب على عواقب الأزمة، بما في ذلك وفي المجال الاقتصادي".

وأضاف بيان الوزارة، بأنه خلال مناقشة جدول الأعمال الثنائي، أكد الوزيران على استئناف التعاون الروسي الإيطالي الكامل عند تحسن الوضع الوبائي.

وختم بيان الخارجية الروسية، أنه خلال المحادثة جرى تبادل شامل للآراء حول القضايا الدولية، وتم إيلاء اهتمام خاص للتسوية الليبية.

هذا وأرسلت روسيا منذ 22 مارس/ آذار الماضي، 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى إيطاليا، وعلى متنها مختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع، وتم نقل ثماني فرق طبية وتمريضية إلى منطقة جبال أبينين لمكافحة فيروس "كوفيد-19"، بالإضافة إلى معدات الفحص وتدابير التعقيم.