روسيا تعلق على تهديدات ترامب لمنظمة الصحة العالمية

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بجنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تنظر بشكل سلبي على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمنظمة الصحة العالمية.

وقال غاتيلوف خلال مؤتمر إلكتروني بعنوان "مكافحة كوفيد-19 في ظروف النزاع: التجربة السورية" الذي نظمه نادي فالداي الدولي للمناقشة "بالطبع موقفنا سلبي من هذا، لأننا، ومن حيث المبدأ أغلبية المجتمع الدولي، نعتقد أن منظمة الصحة العالمية هي على وجه التحديد المنظمة التي يجب أن تنسق الأنشطة الصحية الدولية للدول، والآن الأولوية لمكافحة مع الفيروس التاجي".

يتبع...