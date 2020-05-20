مصدر في الخارجية الروسية: موسكو تدعم أي مبادرة تهدف إلى وقف سفك الدماء في ليبيا

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن دعم موسكو لأي مبادرة تهدف إلى وقف سفك الدماء في ليبيا.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نحن ندعو باستمرار إلى وقف الأعمال العدائية، خصوصا خلال شهر رمضان، وكانت هناك مبادرات بهذا الشأن، بما في ذلك من المشير خليفة حفتر. بالطبع، سندعم أي مبادرة تهدف إلى وقف إراقة الدماء والعودة إلى طاولة المفاوضات".

وأشار المصدر إلى أن موسكو تتوقع توقف جميع أطراف النزاع في ليبيا عن الأعمال العدائية، على الأقل خلال عطلة نهاية رمضان.

وأضاف المصدر: "نحث كل من يشاركون في الأعمال القتالية على وقف النشاط العسكري ووضع الحالة في صلب العملية السياسية".

وسيطرت حكومة الوفاق الليبية فجر الاثنين 18 مايو/ أيار، على قاعدة الوطية الجوية، ذات المكانة الاستراتيجية في مسار الصراع في المنطقة الغربية.

المتحدث باسم قوات "بركان الغضب" مصطفى المجعي، أكد في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، سيطرة قواتهم على قاعدة الوطية بالكامل، فيما لم يعلق الجيش الليبي حتى نشر التقرير على الأحداث والتصريحات التي أكدتها الوفاق.

تمثل "الوطية" أهمية استراتيجية وعسكرية قوية في مسار الصراع في المنطقة الغربية، نظرا للحيز الجغرافي الذي تقع فيه القاعدة.